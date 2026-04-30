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Complexe résidentiel Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia.

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$88,000
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54.8642487
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ID: 35235
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Time Square 9 (La résidence Gatsby) - BKK1- Phnom Penh-Kambodia.

1+1 appartements dans Time Square 9 (TS 9): à partir de USD 88,000 avec un rabais de 10%.

Time Square 9 (The Gatsby Residence) à Phnom Penh : des appartements luxueux dans le style Great Gatsby – un investissement dans le futur !

Découvrez une nouvelle ère de luxe dans la capitale du Cambodge ! Dans le prestigieux quartier BKK1, les ventes d'appartements ont commencé dans le gratte-ciel Time Square 9 – un projet inspiré par l'esthétique du Grand Gatsby. Il s'agit du neuvième projet du leader du marché Megakim World Corp., qui établira un nouveau niveau de vie à Phnom Penh.

Pourquoi Time Square 9 (TS 9) est-il une occasion unique?

Développeur fiable : Société mondiale Megakim. Reconnu comme le meilleur promoteur de condominium au Cambodge en 2024.
Lieu prestigieux: quartier BKK1 – le centre diplomatique et d'affaires de Phnom Penh.
Investissement rentable: rendement locatif prévu de 8 à 10 % par an.
Conditions préalables à la vente : versements sans intérêt et prix de départ attractifs.
Propriété étrangère: Endroit libre (entière propriété) fondé sur le titre de strate.

Situation idéale : tout est proche

Time Square 9 est situé à St. 278

BKK1 est le quartier le plus prestigieux de Phnom Penh, qui abrite:

  • Embassis
  • Top restaurants et boutiques
  • Écoles internationales
  • Centres d'affaires

Concept unique "Gatsby Era"

Le projet s'inspire de l'esthétique du roman et du film "The Great Gatsby". L'architecture et les intérieurs Art Déco vous transporteront au luxe et au glamour des années 1920.

Caractéristiques du projet

  • Hauteur : 39 étages
  • Nombre d'appartements: 600
  • Types d'appartements: 1 à 4 chambres
  • Superficie : 60 m2 à 190 m2
  • Début de construction: Été 2026
  • Date d'achèvement : estimation 2029

Infrastructures et services de luxe

Profitez d'une vie haut de gamme sans quitter le complexe:

  • Toit: Piscine panoramique et bar avec vue sur la ville
  • Espace bien-être: Centre de fitness moderne et spa
  • Pour toute la famille : aire de jeux pour enfants et espaces de détente
  • Travail et jeu: Espace de coworking et home cinéma
  • Service premium : Entreprise professionnelle de gestion cinq étoiles

Conditions d'investissement (prévente)

Ne manquez pas votre chance d'entrer dans les premières étapes du projet :

  • Prix: à partir de USD 1500 par m2 au lancement
  • Acompte 20%
  • Le solde est payable sur 4 ans en versements semestriels (6 % du solde)

Pour qui Time Square 9 (TS 9) convient-il?

  • Investisseurs: Rendements locatifs élevés (8-10% par an) et croissance de la capitalisation au moment de la livraison
  • Hommes d'affaires: Propriétés résidentielles prestigieuses à proximité des centres d'affaires et des écoles internationales
  • Ceux qui prévoient une réinstallation : Possibilité d'acquérir la pleine propriété et de vivre dans le quartier le plus prestigieux de Phnom Penh
  • Amateurs de luxe: Ambiance Great Gatsby, style Art Déco et service haut de gamme.

Réservez votre appartement à Time Square 9 (TS 9) dès maintenant!

Le nombre d'appartements est limité – les meilleurs terrains sont cassés en premier. Devenez propriétaire d'un appartement Art Déco au cœur de Phnom Penh !

Ce que vous obtenez:

  • Un investissement à haut rendement
  • Logement haut de gamme d'un développeur fiable
  • Emplacement dans le prestigieux quartier BKK1
  • Hôtels cinq étoiles
  • Possibilité de posséder des biens au Cambodge

Appelez-nous dès maintenant ou envoyez-nous un mail – nous répondrons à toutes vos questions, fournirons une liste de prix détaillée et vous aiderons à réserver votre appartement dans les conditions les plus favorables!

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Phnom Penh, Cambodge

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