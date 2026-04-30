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Appartement dans un nouvel immeuble Kingston Royale

Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
depuis
$47,000
T.V.A.
;
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ID: 35233
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Mean Chey
  • Village
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Adresse
    Street 69BT

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    36

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Kingston Royale — Développement résidentiel moderne à Phnom Penh 🏙✨

Kingston Royale est un projet résidentiel multifonctionnel à Phnom Penh, offrant une entrée abordable sur le marché immobilier avec un fort potentiel d'investissement.

Le développement est situé près du boulevard Hun Sen (route no 1), une zone en croissance rapide avec une excellente connectivité et un accès rapide au nouvel aéroport international.

📅 Achèvement : Q4 2027

---

🏡 Types de biens

Le projet offre des unités modernes et fonctionnelles:

• 1 chambre: 43–55 m2 (à partir de 47 000 $ avec réduction)
• 2 chambres: 65-84,7 m2 (à partir de 65 000 $ avec réduction)

Tous les appartements sont livrés:

✔ entièrement meublé
✔ avec appareils
✔ prêt à vivre ou à louer

---

🌴 Installations et équipements

Kingston Royale offre une infrastructure de vie complète :

🏊 piscine
sauna et hammam
Zone de yoga
🏋️ centre de fitness
🌿 jardin sur le toit
🛒 supermarché
🚗 parking (voitures et motos)
🛡 Sécurité 24/7

---

🎁 Offre spéciale

🔥 Meubles et appareils complets Forfait Kingston

Comprend:

🛏 Ensemble complet de meubles
🍳 cuisine équipée et appareils
📺 électronique (TV, réfrigérateur, lave-linge, AC)
💡 éclairage & décor

📌 Valeur estimée : à partir de 5 000 dollars

Les unités sont prêtes à la location immédiatement après le transfert.

---

💼 Faits saillants de l'investissement

✔ prix d'entrée abordable
✔ types d'unités à forte demande (1BR et 2BR)
✔ fort potentiel locatif
✔ emplacement en développement rapide

---

💳 Plan de paiement

• 30 % d'acompte
• 36% de versements sur 36 mois
• 34 % à l'achèvement ou jusqu'à 15 ans (10 %)

💰 Réductions

• 30% DP → 13% de réduction
• 40% DP → 14% de réduction
• Paiement 100% → jusqu'à 20% de réduction

Options de paiement flexibles et personnalisables disponibles.

---

Kingston Royale offre un équilibre parfait entre l'abordabilité, le produit prêt à l'emploi et un fort potentiel d'investissement à Phnom Penh. ✨

Localisation sur la carte

Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
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Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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