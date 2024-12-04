  1. Realting.com
Complejo residencial Creek Vistas Heights

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$454,472
;
11
ID: 4770
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/8/23

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    57

Sobre el complejo

¿Has estado interesado en inversiones durante mucho tiempo? ¡Invierta inmediatamente con la GARANTÍA de INGRESOS en los bienes raíces de los EAU!
- Ingresos de alquiler garantizados en promedio 11%.
- Clima fiscal favorable del 0% para propiedad y alquiler.
- Protección de inversores por parte de las autoridades supervisoras de RERA y DLD.
- Ayuda para obtener VNZH.
- Nuestra empresa es un socio exclusivo de desarrolladores confiables.
- Servicios honestos y de alta calidad con atención al cliente.
- Selección de los objetos más líquidos.
- Ayuda con reventa y ganancias.

Apartamentos únicos en Creek Vistas Heights en el área de Sobha Hartland

El diseño de los apartamentos ofrece una amplia sala de estar, combinada con un comedor, una cocina moderna equipada y un baño con fontanería de primera clase. Ventanas panorámicas de piso a techo y amplios balcones con vistas al Canal de Dubai.

Creek Vistas Heights tendrá a su disposición una amplia gama de comodidades modernas, que incluyen: una piscina con una zona de relajación y bronceado, un gimnasio moderno, una zona de barbacoa, parques infantiles y campos deportivos, estacionamiento privado.

Ubicación:

Creek Vistas Heights – parte del área suburbana desarrollada de Sobha Hartland. El complejo está muy cerca de las autopistas Ras Al Khor Road y Al Ain Road, lo que le permite llegar rápidamente a cualquier parte de Dubai. Las zonas populares de emiratos como el centro de Dubai, Business Bay y Nad Al Sheba se encuentran a 10 minutos en coche. El aeropuerto internacional de Dubai también se encuentra a unos 15 minutos en coche.

Plan de pago:
10% - reserva
50% - 10% después de 3, 12, 15, 24 y 30 meses después de la reserva
40% - al finalizar

El retorno de la inversión en el área de Sobha Hartland se estima en 5.4% anual.

Las inversiones en los Emiratos Árabes Unidos son una de las áreas más relevantes en la actualidad.
¡Con mucho gusto responderemos todas sus preguntas, llame o escriba!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 70.0
Precio por m², USD 6,492
Precio del apartamento, USD 454,472

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
