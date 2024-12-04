Piso en edificio nuevo DOLCE VITA

Ubicación - Arjan
Finalización de la construcción - II 2026
Dolce Vita está diseñado en el estilo de la arquitectura encantadora de Europa, es un hotel de gran altura + residencia con muchas comodidades del galardonado desarrollador boutique Vincitore Group. El proyecto cuenta con arquitectura victoriana y se encuentra en el prestigioso distrito de Arjan. El edificio es de 16 plantas de altura con estudios exclusivos, apartamentos de 1 dormitorio y apartamentos de lujo de 2 dormitorios.
Las residencias se distinguen por el amplio diseño, techos altos, materiales premium y acabados lujosos, lo que crea una combinación armónica de grandeza y funcionalidad.
Disponibilidad:
Jardín Milagro - 5 minutos
Mall of the Emirates - 5 mins
Global Village - 10 mins
Burj Khalifa - 10 minutos.
El complejo cuenta con una gama de instalaciones de lujo disponibles para los residentes:
El complejo incluye:
Estudios - de 35,3 m2 - de 603.000 AED (165.000 dólares)
1 Cama - de 63,6 m2 - de 995.000 AED (271.000 dólares)
1 Cama Premium - de 71,5 m2 - de 1,225.000 AED (34.000 dólares)
2 Cama - de - 86,2 m2 - de 1,425.000 AED (39.000 dólares)
El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:
Bono: ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!
Los ingresos garantizados comienzan en 22 días después del 100% de pago!
II. Instalación hasta la finalización del proyecto
30% + 4% DLD (tax) - primera entrega
30% después de 5 meses
30% en 10 meses
10% en el momento de la entrega del proyecto
Bono: ingresos garantizados del 8%, comienza después de la entrega del proyecto + el cliente está exento del pago del servicio (cargo de servicio para el complejo) durante 3 años.
20% + 4% DLD (tax) - primera entrega
1% – mensual durante 36 meses
5% en 5 meses
5% en 10 meses
5% después de 15 meses
5% en el momento de la entrega del proyecto
1% mensual 24 meses después de la terminación de la construcción
20% + 4% DLD (tax) - primera entrega
10% después de 6 meses
10% después de 12 meses
10% después de 18 meses
50% en el momento de la ejecución del proyecto