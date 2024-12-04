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Piso en edificio nuevo DOLCE VITA

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$165,000
;
26
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ID: 4078
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Sobre el complejo

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Ubicación - Arjan

Finalización de la construcción - II 2026

Dolce Vita está diseñado en el estilo de la arquitectura encantadora de Europa, es un hotel de gran altura + residencia con muchas comodidades del galardonado desarrollador boutique Vincitore Group. El proyecto cuenta con arquitectura victoriana y se encuentra en el prestigioso distrito de Arjan. El edificio es de 16 plantas de altura con estudios exclusivos, apartamentos de 1 dormitorio y apartamentos de lujo de 2 dormitorios.

Las residencias se distinguen por el amplio diseño, techos altos, materiales premium y acabados lujosos, lo que crea una combinación armónica de grandeza y funcionalidad.

Disponibilidad:

Jardín Milagro - 5 minutos

Mall of the Emirates - 5 mins

Global Village - 10 mins

Burj Khalifa - 10 minutos.

El complejo cuenta con una gama de instalaciones de lujo disponibles para los residentes:

  • piscina
  • Molinos de pan
  • Boutiques y tiendas
  • Parque infantil
  • Piscina para niños
  • Sauna y Jacuzzi
  • Espacios verdes
  • Zona de barbacoa
  • Sala de juegos
  • Piscina infiniti
  • Yoga studio
  • Cafés y restaurantes
  • Cine teatro
  • Servicio de conserjería
  • Seguridad y vigilancia de vídeo
  • plaza de aparcamiento
  • Park
  • Campo de golf.
  • Jardín
  • Kalyan

El complejo incluye:

Estudios - de 35,3 m2 - de 603.000 AED (165.000 dólares)

1 Cama - de 63,6 m2 - de 995.000 AED (271.000 dólares)

1 Cama Premium - de 71,5 m2 - de 1,225.000 AED (34.000 dólares)

2 Cama - de - 86,2 m2 - de 1,425.000 AED (39.000 dólares)

El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:

  1. Pago 100% + 4% DLD (tax)

Bono: ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!

Los ingresos garantizados comienzan en 22 días después del 100% de pago!

II. Instalación hasta la finalización del proyecto

30% + 4% DLD (tax) - primera entrega

30% después de 5 meses

30% en 10 meses

10% en el momento de la entrega del proyecto

Bono: ingresos garantizados del 8%, comienza después de la entrega del proyecto + el cliente está exento del pago del servicio (cargo de servicio para el complejo) durante 3 años.

  1. Instalación durante 5 años (2 años después de la entrega)

20% + 4% DLD (tax) - primera entrega

1% – mensual durante 36 meses

5% en 5 meses

5% en 10 meses

5% después de 15 meses

5% en el momento de la entrega del proyecto

1% mensual 24 meses después de la terminación de la construcción

  1. Plan de pago estándar (de pago)

20% + 4% DLD (tax) - primera entrega

10% después de 6 meses

10% después de 12 meses

10% después de 18 meses

50% en el momento de la ejecución del proyecto

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 63.6
Precio por m², USD 4,261
Precio del apartamento, USD 271,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 86.2
Precio por m², USD 3,933
Precio del apartamento, USD 339,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 35.3
Precio por m², USD 4,674
Precio del apartamento, USD 165,000

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Piso en edificio nuevo DOLCE VITA
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$165,000
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