Piso en edificio nuevo DOLCE VITA

Ubicación - Arjan

Finalización de la construcción - II 2026

Dolce Vita está diseñado en el estilo de la arquitectura encantadora de Europa, es un hotel de gran altura + residencia con muchas comodidades del galardonado desarrollador boutique Vincitore Group. El proyecto cuenta con arquitectura victoriana y se encuentra en el prestigioso distrito de Arjan. El edificio es de 16 plantas de altura con estudios exclusivos, apartamentos de 1 dormitorio y apartamentos de lujo de 2 dormitorios.

Las residencias se distinguen por el amplio diseño, techos altos, materiales premium y acabados lujosos, lo que crea una combinación armónica de grandeza y funcionalidad.

Disponibilidad:

Jardín Milagro - 5 minutos

Mall of the Emirates - 5 mins

Global Village - 10 mins

Burj Khalifa - 10 minutos.

El complejo cuenta con una gama de instalaciones de lujo disponibles para los residentes:

piscina

Molinos de pan

Boutiques y tiendas

Parque infantil

Piscina para niños

Sauna y Jacuzzi

Espacios verdes

Zona de barbacoa

Sala de juegos

Piscina infiniti

Yoga studio

Cafés y restaurantes

Cine teatro

Servicio de conserjería

Seguridad y vigilancia de vídeo

plaza de aparcamiento

Park

Campo de golf.

Jardín

Kalyan

El complejo incluye:

Estudios - de 35,3 m2 - de 603.000 AED (165.000 dólares)

1 Cama - de 63,6 m2 - de 995.000 AED (271.000 dólares)

1 Cama Premium - de 71,5 m2 - de 1,225.000 AED (34.000 dólares)

2 Cama - de - 86,2 m2 - de 1,425.000 AED (39.000 dólares)

El proyecto tiene varios planes de pago para elegir al comprar apartamentos, cada uno de los cuales tiene ventajas innegables:

Pago 100% + 4% DLD (tax)

Bono: ingresos anuales garantizados del 8% durante 3 años en la etapa de construcción!!!

Los ingresos garantizados comienzan en 22 días después del 100% de pago!

II. Instalación hasta la finalización del proyecto

30% + 4% DLD (tax) - primera entrega

30% después de 5 meses

30% en 10 meses

10% en el momento de la entrega del proyecto

Bono: ingresos garantizados del 8%, comienza después de la entrega del proyecto + el cliente está exento del pago del servicio (cargo de servicio para el complejo) durante 3 años.

Instalación durante 5 años (2 años después de la entrega)

20% + 4% DLD (tax) - primera entrega

1% – mensual durante 36 meses

5% en 5 meses

5% en 10 meses

5% después de 15 meses

5% en el momento de la entrega del proyecto

1% mensual 24 meses después de la terminación de la construcción

Plan de pago estándar (de pago)

20% + 4% DLD (tax) - primera entrega

10% después de 6 meses

10% después de 12 meses

10% después de 18 meses

50% en el momento de la ejecución del proyecto