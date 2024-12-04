Complejo residencial Radisson Blu Hotel & Residences

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central
Radisson Blu Hotel & Residences se encuentra en el corazón del centro cultural y de negocios de RAK Central.
Es la combinación perfecta de un hotel premium y residencias de marca, donde el lujo satisface el valor de inversión.
Su ventaja clave e inversión ideal:
- prestigio de la marca: Una fuerte marca internacional garantiza una alta demanda y estatus.
- Ubicación privilegiada: Las residencias están ubicadas en el epicentro de RAK Central.
- Ingresos pasivos: Oportunidad de generar ingresos de renta ( gestionado por Radisson Blu Hotel) y crecimiento de capital.
Características principales del proyecto
361 habitaciones en un solo complejo con un hotel.
222 residencias bajo la marca Radisson Blu.
Residencias:
- Precio: de 1.1 millones de AED a 3.2 millones AED
- Superficie: de 43,8 metros cuadrados a 127,7 metros cuadrados
- Ubicación: RAK Central, Ras Al Khaimah
- Tipos de apartamento:
- Estudios
- Apartamentos de 1-3 dormitorios
Hotel Rooms:
- Precio: de 1,3 millones de AED a 3,0 millones AED
- Superficie: de 48 metros cuadrados a 119,8 metros cuadrados
- Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
- Tipos de apartamento:
- Estudios
- Apartamentos de 1 dormitorio
Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2029
70/30 Plan de pago:
Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2029
- 10% sobre reserva
- 60% durante la construcción
- 30% - al finalizar la construcción
Métodos de pago:
- Transferencias bancarias
- Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
- Aceptamos efectivo en Rusia - rublos, euros, dólares
Infraestructura y Servicios
Radisson Los residentes de Blu tienen acceso a:
- 5 restaurantes y bares
- SPA
- Gym
- Terraza en la azotea y bar de piscina
- Salas de conferencias
- Kids Club
- Zonas de salón
- Aparcamiento subterráneo
- Seguridad 24/7 y mucho más
