  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%

Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$210,000
BTC
2.4979082
ETH
130.9260480
USDT
207 623.7462245
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
17 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 28032
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Pearl House 4 en JVC es la última adición residencial de Imtiaz Developments, que ofrece una colección premium de apartamentos en Dubai. Este exquisito desarrollo cuenta con un diseño elegante y contemporáneo que combina perfectamente la estética con la funcionalidad. Cuenta con una impresionante gama de unidades residenciales que atienden a los gustos exigentes de aquellos que buscan condiciones de vida cómodas.

Situado en Jumeirah Village Circle (JVC), una de las zonas residenciales más buscadas de Dubai, goza de una ubicación privilegiada que alcanza el equilibrio perfecto entre la tranquilidad y la accesibilidad. El complejo está estratégicamente ubicado, proporcionando fácil acceso a las principales carreteras, distritos de negocios, compras de clase mundial y una variedad de lugares de entretenimiento.

Traducido con DeepL.com (versión gratuita)

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial High rental income. ROI 8-12%

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New Aeon Residence with a beach and a panoramic view close to the yacht club and Downtown Dubai, Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,09M
Complejo residencial LIV LUX
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,11M
Complejo residencial New apartments in Silva high-rise complex, Dubai Creek Harbour area, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$501,588
Complejo residencial Laya Courtyard
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$191,021
Complejo residencial New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$378,746
Está viendo
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$210,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial FIA
Complejo residencial FIA
Complejo residencial FIA
Complejo residencial FIA
Complejo residencial FIA
Mostrar todo Complejo residencial FIA
Complejo residencial FIA
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$213,942
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
¡Modernos apartamentos en el nuevo complejo FIA en el área de Town Square! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! Altos ingresos por inversiones: ¡desde el 10% en $! ¡Cuotas 0%! Fecha de vencimiento: 3 trimestres. 2026 Servicios: Gimnasio de última generación, piscina, parque infan…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Mostrar todo Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Complejo residencial Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$206,979
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Samana Barari Vistas - Lujo con Piscinas Privadas Con vistas a Al Barari.El discurso más verde de Dubai, reimaginado por Samana.Estudios, 1, 2 & 3 Dormitorios Apartamentos ← Piscinas PrivadasPanorama general del proyecto:Samana Barari Views es un desarrollo de estilo resort de firma por Sama…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Edificio de apartamentos Apartamentos con Diseño Inspirado en Zaha Hadid en Al Marjan Island
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$711,494
Año de construcción 2029
Número de plantas 19
Apartamentos Frente al mar inspirados en Zaha Hadid con pagos a plazos en Al Marjan Island Al Marjan Island es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, que se extiende 4.5 kilómetros en el Golfo Arábigo y cubre un área de 2.7 millones de metros cuad…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones