Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%

Pearl House 4 en JVC es la última adición residencial de Imtiaz Developments, que ofrece una colección premium de apartamentos en Dubai. Este exquisito desarrollo cuenta con un diseño elegante y contemporáneo que combina perfectamente la estética con la funcionalidad. Cuenta con una impresionante gama de unidades residenciales que atienden a los gustos exigentes de aquellos que buscan condiciones de vida cómodas.

Situado en Jumeirah Village Circle (JVC), una de las zonas residenciales más buscadas de Dubai, goza de una ubicación privilegiada que alcanza el equilibrio perfecto entre la tranquilidad y la accesibilidad. El complejo está estratégicamente ubicado, proporcionando fácil acceso a las principales carreteras, distritos de negocios, compras de clase mundial y una variedad de lugares de entretenimiento.

