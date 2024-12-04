  1. Realting.com
  Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$3,68M
;
39
ID: 27607
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah, Dubai

Los apartamentos están situados justo frente a la playa en Palm Jumeirah, una de las zonas más exclusivas de Dubái. La ubicación destaca por su proximidad a Dubai Marina, Atlantis The Royal y Downtown Dubai. En los alrededores hay colegios internacionales, parques, centros comerciales, restaurantes y áreas de negocios y entretenimiento. Además, la cercanía al Aeropuerto Internacional de Dubái garantiza un acceso de viaje sencillo.

Apartamentos en venta en Palm Jumeirah, Dubái ofrecen a los residentes un entorno familiar y tranquilo. El complejo con vistas al mar contará con piscinas infinitas, piscina en la azotea, gimnasio, así como zonas de yoga y meditación. También dispondrá de cine, biblioteca, cafetería y áreas de juego con temática Montessori para niños.

Todos los apartamentos del proyecto estarán equipados con un sistema de hogar inteligente, garantizando comodidad, seguridad y un estilo de vida moderno. Algunas viviendas seleccionadas incluirán jardín privado y piscina para una experiencia aún más lujosa.

Este proyecto se ubica en una de las últimas parcelas disponibles en Palm Jumeirah. Con un plan de pago flexible hasta la entrega en 2029, podrá adquirir fácilmente la casa de sus sueños.


DXB-00288

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Está viendo
