  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gambia

División Western
1
Brikama
1
Kombo NorthSaint Mary
1
Kanifing Municipal Council
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Mostrar todo Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Edificio de apartamentos The Platinum Tower
Serrekunda, Gambia
de
$105,262
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Estudios y 2 & 3 Dormitorios Totalmente Amueblados Departamentos ← Torre Platinum Experiencia Luxury Oceanfront Vivir en Platinum Tower en Cape Point. Bienvenidos a la Torre Platinum – El mayor desarrollo de lujo de Gambia perfectamente posicionado en el prestigioso barrio de Capepoint…
Agencia
GamRealty
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Mostrar todo Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Edificio de apartamentos The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
de
$114,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Apartamentos de lujo en venta en Senegambia Strip El Hub – Vida de lujo en el corazón de Senegambia Los precios comienzan desde $114,000 para un apartamento de 1 habitación Descubra un nuevo nivel de vida en The Hub, un excepcional complejo de apartamentos de lujo situado en el corazó…
Agencia
GamRealty
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir