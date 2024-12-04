  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Chelsea Fútbol Club Apartamentos en Dubai Maritime City

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
16
ID: 27730
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/11/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Residencias de Lujo de la Marca Chelsea Club con Plan de Pagos a Plazos en Dubai Maritime City

Maritime City es una urbanización frente al mar de primera categoría en Dubai que combina a la perfección los sectores comercial, residencial y marítimo en un dinámico centro costero. Situado estratégicamente entre el Puerto Rashid y los Diques Secos de Dubai, ofrece una oportunidad única de inversión en propiedad absoluta con impresionantes vistas al mar, acceso directo al Golfo Arábigo y proximidad a los principales puntos de referencia de la ciudad. Diseñada para apoyar a las empresas marítimas y, al mismo tiempo, ofrecer una vida urbana de alto nivel, Maritime City cuenta con una mezcla de modernas torres, residencias de lujo, servicios para yates e infraestructuras de vanguardia, lo que la convierte en un destino muy solicitado por inversores, empresarios y residentes.

Los apartamentos en venta en Dubai Maritime City están situados a sólo 2 minutos de Mina Rashid, a 8 minutos de los restaurantes de la playa pública, a 12 minutos de los colegios y hospitales, a 15 minutos del Zoco del Oro, a 17 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y a 20 minutos del aeropuerto internacional de Dubai.

El proyecto cuenta con seis impresionantes torres arquitectónicas inspiradas en los arrecifes de coral, que combinan a la perfección la elegancia contemporánea de Londres con la vitalidad costera de Dubai para ofrecer un auténtico estilo de vida urbano-resort. Los residentes disfrutan de vistas panorámicas de 270 grados al mar y al perfil de la ciudad. Entre los servicios exclusivos se incluyen el campo de fútbol Stamford Summit en la azotea, una piscina infinita en la playa, la Chelsea Lion Beach con sus emblemáticas arenas azules, un gimnasio al aire libre, una pista de footing, un gimnasio acuático, una sala de simulación de fútbol y el Chelsea Athlete Performance Training Centre. Las instalaciones de bienestar incluyen crioterapia, terapia de lluvia, haloterapia, Kneipp Parkour, el Centro de Bienestar Starlit, yoga aéreo, Serenity Spa, terapia de sonido en cascada, cabinas de relajación en el bosque, pasillos sensoriales y el Sendero de los Cinco Sentidos. La oferta culinaria abarca desde una cafetería monodieta y un restaurante gourmet de comida sana hasta la Captain's Table -una experiencia exclusiva con leyendas del Chelsea- y el vibrante Chelsea Powerhouse Lounge. Entre los elementos orientados a la familia se incluyen piscinas para niños, una zona de juegos subacuática, instalaciones de columpios de coral, el inmersivo Paseo de las Leyendas y el cine privado Stamford. Cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una combinación integral de deporte, bienestar, ocio y vida frente al mar, impregnada del espíritu y el legado del Chelsea Football Club.

El proyecto ofrece una selección de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios elegantemente diseñados, cada uno de ellos concebido para reflejar una refinada mezcla de sofisticación contemporánea y confort funcional. Los interiores presentan espacios abiertos con amplios ventanales que enmarcan las impresionantes vistas al mar y a la ciudad e inundan cada vivienda de luz natural. Las cocinas, cuidadosamente diseñadas, están equipadas con electrodomésticos de alta calidad, mientras que los dormitorios incluyen armarios empotrados que mejoran el almacenamiento sin comprometer la estética. El concepto de diseño se inspira en la serenidad acuática y el legado del Chelsea Football Club, incorporando sutiles acentos temáticos, texturas suaves y una paleta armoniosa que equilibra la modernidad urbana con la calma costera. Materiales de primera calidad, acabados a medida y detalles meticulosos en las zonas de estar, cocinas, dormitorios, baños y vestidores crean un flujo perfecto entre estilo y utilidad, ofreciendo un estilo de vida de elevado confort y lujo discreto.


DXB-00243

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

