  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Zakharivka
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Zakharivka, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 900 m² en Zakharivka, Ucrania
Propiedad comercial 900 m²
Zakharivka, Ucrania
Área 900 m²
9769. Venta complejo hotelero cerca del mar y estuario. El área total de 900 metros cuadrado…
$1,80M
