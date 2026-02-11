Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Zakharivka, Ucrania

casas independientes
4
4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 134 m²
Piso 1/1
$67,500
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 1/1
$70,000
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 1/1
$70,000
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Piso 1/1
$75,000
