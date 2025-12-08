Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Úzhgorod
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Úzhgorod, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 405 m² en Úzhgorod, Ucrania
Propiedad comercial 1 405 m²
Úzhgorod, Ucrania
Área 1 405 m²
For sale, commercial, office and industrial premises, a hangar on Korytnyanskaya Street. Th…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir