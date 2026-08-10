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Propiedades residenciales en venta en Óblast de Leópolis, Ucrania

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1 propiedad total found
Casa en Skhidnytsia, Ucrania
Casa
Skhidnytsia, Ucrania
Área 300 m²
El único tipo de mansión en la mejor tradición ucraniana. La elegancia de las casas de clase…
$649,999
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