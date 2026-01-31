Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Krasnosilka
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Krasnosilka, Ucrania

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Krasnosilka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Krasnosilka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 120 m²
Piso 1/2
$55,000
