Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Krasnosilka
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Krasnosilka, Ucrania

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Krasnosilka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Krasnosilka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 120 m²
Piso 1/2
$55,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir