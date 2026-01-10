Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Cherkasy
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Cherkasy, Ucrania

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Cherkasy, Ucrania
Propiedad comercial
Cherkasy, Ucrania
1310. Estamos vendiendo una parcela en el pos. Sur. El área es de 5,81 hectáreas. La forma r…
$400,000
Propiedad comercial en Cherkasy, Ucrania
Propiedad comercial
Cherkasy, Ucrania
20275. Yuzhny, parcela de 4 hectáreas, contrato por 49 años, tiene su propio transformador, …
$480,000
