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Propiedades residenciales en venta en Berezivka Raion, Ucrania

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1 propiedad total found
Casa en Berezivka, Ucrania
Casa
Berezivka, Ucrania
Área 268 m²
33508. Una casa en venta en el centro de Berezovka. La superficie total de la casa es de 268…
$43,000
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