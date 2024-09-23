Piso en edificio nuevo Karmar Sakura

Karmar Sakura es un moderno proyecto residencial que combina confort, funcionalidad y estabilidad a largo plazo para las familias que desean vivir en Estambul. Su enfoque en apartamentos amplios, zonas verdes ajardinadas y servicios integrados para el día a día crea un entorno pensado para la vida cotidiana y no solo para las tendencias del mercado. Además, las unidades comerciales dentro del complejo aportan una gran comodidad, permitiendo a los residentes acceder a servicios esenciales sin salir de la comunidad.
Como inversión, Karmar Sakura representa una opción atractiva para quienes buscan un activo de bajo riesgo con una demanda estable de alquiler. Los apartamentos familiares ubicados en una zona con excelentes conexiones de transporte suelen atraer a inquilinos de larga duración, reduciendo los periodos de vacancia y facilitando la gestión de la propiedad. Su enfoque de construcción sostenible, las instalaciones de bienestar y los avanzados sistemas de seguridad refuerzan aún más su atractivo tanto para residentes como para inversores que buscan calidad, durabilidad y valor a largo plazo.
10 ventajas principales de Karmar Sakura
Ubicación privilegiada en la autopista Basin Express, en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.
Construcción basada en los principios de edificación sostenible (Green Building), con sistema de reutilización de agua de lluvia.
Terreno de 23.736 m² con jardines paisajísticos y senderos para caminar.
Amplios apartamentos de 2+1, 3+1 y 4+1 con grandes balcones.
57 locales comerciales dentro del complejo para mayor comodidad diaria.
Instalaciones sociales y deportivas, incluyendo una cancha de baloncesto y gimnasio.
Piscinas y zonas de fitness independientes para hombres y mujeres, garantizando privacidad y confort.
Área de bienestar con sauna y baño turco tradicional (hamam).
Sistema integral de seguridad 24/7, con videovigilancia, alarma contra incendios y vigilancia permanente.
A pocos minutos del metro, de los principales centros comerciales, hospitales y del Aeropuerto Internacional de Estambul.