Piso en edificio nuevo Tane Rezidans

Vida urbana estratégica en Mahmutbey–Bağcılar

Tane Rezidans está ubicado en Mahmutbey–Bağcılar, uno de los distritos más dinámicos y con mayor desarrollo de infraestructura de Estambul. Gracias a su proximidad a la avenida Basın Ekspres y a su acceso directo a las principales autopistas, la zona se ha convertido en un importante centro residencial y comercial. Esta ubicación estratégica permite llegar en pocos minutos a centros de negocios, centros comerciales y redes de transporte, lo que convierte al proyecto en una excelente opción para quienes buscan un estilo de vida urbano eficiente.

Distribuciones funcionales para el confort diario

Tane Rezidans ofrece apartamentos de 2+1 y 3+1, diseñados para satisfacer las necesidades de las familias modernas y de los profesionales urbanos. Sus amplios interiores, la distribución funcional de los espacios y su concepto de uso mixto con locales comerciales dentro del complejo proporcionan un estilo de vida cómodo y práctico. Además, estas características responden a la sólida demanda de apartamentos familiares en el mercado de alquiler de Estambul.

Gran potencial de inversión gracias a su excelente conectividad

Con una estación de metro a poca distancia a pie y conexiones rápidas con las autopistas TEM y D100/E5, Tane Rezidans ofrece un elevado potencial tanto para alquiler como para reventa. La cercanía a importantes centros comerciales como Mall of Istanbul y 212 Outlet aumenta aún más su atractivo para los inquilinos. Junto con la calidad de construcción de Zafer Yapı İnşaat y su ubicación en una zona de continuo desarrollo urbano, el proyecto representa una excelente oportunidad tanto para inversores a largo plazo como para quienes desean vivir en él.

Tane Rezidans es un moderno proyecto residencial y comercial en Mahmutbey–Bağcılar, desarrollado por Zafer Yapı İnşaat, que ofrece apartamentos contemporáneos en una de las zonas urbanas mejor conectadas de Estambul.

Tane Rezidans dispone de prácticos apartamentos de 2+1 y 3+1, con acceso rápido a Basın Ekspres, al metro y a las principales autopistas, ofreciendo comodidad para la vida diaria y un gran atractivo para la inversión.

10 ventajas específicas de Tane Rezidans: