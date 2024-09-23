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Piso en edificio nuevo Tane Rezidans

Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
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10
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ID: 38200
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Sobre el complejo

Vida urbana estratégica en Mahmutbey–Bağcılar

Tane Rezidans está ubicado en Mahmutbey–Bağcılar, uno de los distritos más dinámicos y con mayor desarrollo de infraestructura de Estambul. Gracias a su proximidad a la avenida Basın Ekspres y a su acceso directo a las principales autopistas, la zona se ha convertido en un importante centro residencial y comercial. Esta ubicación estratégica permite llegar en pocos minutos a centros de negocios, centros comerciales y redes de transporte, lo que convierte al proyecto en una excelente opción para quienes buscan un estilo de vida urbano eficiente.

Distribuciones funcionales para el confort diario

Tane Rezidans ofrece apartamentos de 2+1 y 3+1, diseñados para satisfacer las necesidades de las familias modernas y de los profesionales urbanos. Sus amplios interiores, la distribución funcional de los espacios y su concepto de uso mixto con locales comerciales dentro del complejo proporcionan un estilo de vida cómodo y práctico. Además, estas características responden a la sólida demanda de apartamentos familiares en el mercado de alquiler de Estambul.

Gran potencial de inversión gracias a su excelente conectividad

Con una estación de metro a poca distancia a pie y conexiones rápidas con las autopistas TEM y D100/E5, Tane Rezidans ofrece un elevado potencial tanto para alquiler como para reventa. La cercanía a importantes centros comerciales como Mall of Istanbul y 212 Outlet aumenta aún más su atractivo para los inquilinos. Junto con la calidad de construcción de Zafer Yapı İnşaat y su ubicación en una zona de continuo desarrollo urbano, el proyecto representa una excelente oportunidad tanto para inversores a largo plazo como para quienes desean vivir en él.

Tane Rezidans es un moderno proyecto residencial y comercial en Mahmutbey–Bağcılar, desarrollado por Zafer Yapı İnşaat, que ofrece apartamentos contemporáneos en una de las zonas urbanas mejor conectadas de Estambul.

Tane Rezidans dispone de prácticos apartamentos de 2+1 y 3+1, con acceso rápido a Basın Ekspres, al metro y a las principales autopistas, ofreciendo comodidad para la vida diaria y un gran atractivo para la inversión.

10 ventajas específicas de Tane Rezidans:

  1. Ubicación privilegiada en Mahmutbey–Bağcılar, un distrito urbano en pleno crecimiento.

  2. Desarrollado por Zafer Yapı İnşaat, con un firme compromiso con la calidad de construcción.

  3. Apartamentos de 2+1 y 3+1, ideales para familias y profesionales.

  4. Concepto de uso mixto, con viviendas y espacios comerciales dentro del complejo.

  5. Aproximadamente a 200 metros de la avenida Basın Ekspres.

  6. A unos 300 metros de la línea de metro M9 Ataköy–Olimpiyat.

  7. Acceso rápido a las autopistas TEM (2 km) y D100/E5 (5 km).

  8. Cerca de Mall of Istanbul, 212 Outlet y Arena Park.

  9. Entorno residencial seguro y tranquilo, diseñado para una vida confortable.

  10. Alto potencial de inversión y rentabilidad a largo plazo, gracias a su excelente ubicación y a la creciente demanda inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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