Piso en edificio nuevo DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la parte asiática de Estambul, con solo 173 apartamentos, diseñados cuidadosamente para ofrecer un entorno tranquilo, privado y de baja densidad.
Gracias a su ubicación estratégica en Ataşehir, cerca de líneas de metro, colegios, hospitales y del centro financiero de Estambul, DAP Ataşehir 173 es una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
Las 10 principales ventajas de DAP Ataşehir 173:
Ubicación privilegiada en Ataşehir, una de las zonas de mayor crecimiento de la parte asiática de Estambul
A poca distancia a pie del metro, centros comerciales, hospitales y colegios
Solo 173 viviendas, lo que garantiza mayor privacidad y exclusividad
Diferentes distribuciones disponibles, desde 1+1 hasta 3+1, para adaptarse a distintos estilos de vida
Arquitectura moderna e interiores inteligentes con acabados de alta calidad
Zonas comunes con piscina, gimnasio, sauna y amplias áreas verdes
IVA reducido (1 %) en la mayoría de los casos, lo que hace la inversión más rentable
Planes de pago flexibles con cuotas hasta junio de 2028
Gran potencial de revalorización y alta demanda de alquiler en la zona
Desarrollado por DAP GYO, una promotora de reconocido prestigio y amplia trayectoria