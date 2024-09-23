Piso en edificio nuevo DAP ATAŞEHİR 173

DAP Ataşehir 173 es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la parte asiática de Estambul, con solo 173 apartamentos, diseñados cuidadosamente para ofrecer un entorno tranquilo, privado y de baja densidad.

Gracias a su ubicación estratégica en Ataşehir, cerca de líneas de metro, colegios, hospitales y del centro financiero de Estambul, DAP Ataşehir 173 es una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Las 10 principales ventajas de DAP Ataşehir 173: