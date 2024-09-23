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Piso en edificio nuevo DAP ATAŞEHİR 173

Atasehir, Turquía
Precio en demanda
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ID: 38171
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Atasehir

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

DAP Ataşehir 173 es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la parte asiática de Estambul, con solo 173 apartamentos, diseñados cuidadosamente para ofrecer un entorno tranquilo, privado y de baja densidad.

Gracias a su ubicación estratégica en Ataşehir, cerca de líneas de metro, colegios, hospitales y del centro financiero de Estambul, DAP Ataşehir 173 es una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

Las 10 principales ventajas de DAP Ataşehir 173:

  • Ubicación privilegiada en Ataşehir, una de las zonas de mayor crecimiento de la parte asiática de Estambul

  • A poca distancia a pie del metro, centros comerciales, hospitales y colegios

  • Solo 173 viviendas, lo que garantiza mayor privacidad y exclusividad

  • Diferentes distribuciones disponibles, desde 1+1 hasta 3+1, para adaptarse a distintos estilos de vida

  • Arquitectura moderna e interiores inteligentes con acabados de alta calidad

  • Zonas comunes con piscina, gimnasio, sauna y amplias áreas verdes

  • IVA reducido (1 %) en la mayoría de los casos, lo que hace la inversión más rentable

  • Planes de pago flexibles con cuotas hasta junio de 2028

  • Gran potencial de revalorización y alta demanda de alquiler en la zona

  • Desarrollado por DAP GYO, una promotora de reconocido prestigio y amplia trayectoria

Localización en el mapa

Atasehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Fecha límite
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Pago mensual
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Pago mensual
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