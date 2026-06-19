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Casas del mar en Venta en Azerbaiyán

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Villa 5 habitaciones en Bakú, Azerbaiyán
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Villa 5 habitaciones
Bakú, Azerbaiyán
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
En la prestigiosa y elite zona del asentamiento de Badamdar, en la primera Masiva, se ofrece…
$1,30M
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