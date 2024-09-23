Piso en edificio nuevo PAYaLLAR TAUERS

¡ADELANTE EN TURQUÍA EN LA TRADUCCIÓN 2023!

Retirar un apartamento es la conclusión de un contrato.

por el cual se asigna la propiedad del objeto de inversión.

Esta es la compra de un apartamento a un inversor que ha invertido en la construcción de una nueva casa, mientras que la casa aún no ha sido encargada.

Puede revender el apartamento después del pago del 50% en cualquier etapa.

¡Este proyecto es adecuado para aquellos que tienen miedo de invertir en mucho tiempo!!

Crecimiento proyectado hasta el final de la construcción -40 %!!!!

PAYALLAR TAUERS.

El proyecto está ubicado en Payallar ( Alania ), consta de dos bloques y se construirá en 2024.

Bloque A y Bloque B. La tienda B tiene 8 pisos, tendrá 40 apartamentos.

Infraestructura :

Piscina

Piscina de choque ( con hielo )

Sauna

Aptitud

Hamam

Baño de vapor

Aparcamiento

Transferencia marítima

Parque infantil interior

¡Te ayudo a invertir de manera rentable!

¡DÉJAME - RESPONDERÉ A TODOS LOS ASUNTOS Y cortaré el INMOBILIARIO REAL que te alejará!