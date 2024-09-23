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Piso en edificio nuevo PAYaLLAR TAUERS

Alanya, Turquía
de
$131,627
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9
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ID: 3791
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

¡ADELANTE EN TURQUÍA EN LA TRADUCCIÓN 2023!

Retirar un apartamento es la conclusión de un contrato.
por el cual se asigna la propiedad del objeto de inversión.

Esta es la compra de un apartamento a un inversor que ha invertido en la construcción de una nueva casa, mientras que la casa aún no ha sido encargada.

Puede revender el apartamento después del pago del 50% en cualquier etapa.

¡Este proyecto es adecuado para aquellos que tienen miedo de invertir en mucho tiempo!!

Crecimiento proyectado hasta el final de la construcción -40 %!!!!

PAYALLAR TAUERS.

El proyecto está ubicado en Payallar ( Alania ), consta de dos bloques y se construirá en 2024.
Bloque A y Bloque B. La tienda B tiene 8 pisos, tendrá 40 apartamentos.

Infraestructura :

Piscina

Piscina de choque ( con hielo )

Sauna

Aptitud

Hamam

Baño de vapor

Aparcamiento

Transferencia marítima

Parque infantil interior

¡Te ayudo a invertir de manera rentable!

¡DÉJAME - RESPONDERÉ A TODOS LOS ASUNTOS Y cortaré el INMOBILIARIO REAL que te alejará!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 65.0
Precio por m², USD 2,225 – 2,390
Precio del apartamento, USD 153,735 – 165,123
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 79.5
Precio por m², USD 2,480
Precio del apartamento, USD 209,535

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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