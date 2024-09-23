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Piso en edificio nuevo Luxury apartments in Şişli

Evranoszade Sokagi, Turquía
Precio en demanda
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19
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ID: 34973
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/3/26

Localización

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  • Dirección
    Evranoszade Sokagi
  • Metro
    Osmanbey (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    35

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

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Un proyecto residencial moderno situado en el corazón de Şişli, uno de los distritos más prestigiosos y centrales de Estambul. El proyecto ofrece una combinación única de vida de lujo, ubicación estratégica y fuerte potencial de inversión.

El desarrollo cuenta con arquitectura contemporánea, construcción de alta calidad y apartamentos elegantemente diseñados que proporcionan comodidad y funcionalidad para la vida urbana moderna. Los residentes se benefician de una amplia gama de instalaciones sociales, incluyendo áreas ajardinadas, gimnasio, estacionamiento interior y seguridad las 24 horas del día.

Gracias a su ubicación privilegiada, el proyecto ofrece fácil acceso a los principales centros de negocios de Estambul, centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y transporte público, incluyendo líneas de metro y carreteras principales.

Esta propiedad representa una excelente oportunidad tanto para inversores como para compradores de vivienda que buscan un valioso activo en una de las zonas más buscadas en Estambul.

Localización en el mapa

Evranoszade Sokagi, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

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Piso en edificio nuevo Luxury apartments in Şişli
Evranoszade Sokagi, Turquía
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