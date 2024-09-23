Piso en edificio nuevo Luxury apartments in Şişli

Un proyecto residencial moderno situado en el corazón de Şişli, uno de los distritos más prestigiosos y centrales de Estambul. El proyecto ofrece una combinación única de vida de lujo, ubicación estratégica y fuerte potencial de inversión.

El desarrollo cuenta con arquitectura contemporánea, construcción de alta calidad y apartamentos elegantemente diseñados que proporcionan comodidad y funcionalidad para la vida urbana moderna. Los residentes se benefician de una amplia gama de instalaciones sociales, incluyendo áreas ajardinadas, gimnasio, estacionamiento interior y seguridad las 24 horas del día.

Gracias a su ubicación privilegiada, el proyecto ofrece fácil acceso a los principales centros de negocios de Estambul, centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y transporte público, incluyendo líneas de metro y carreteras principales.

Esta propiedad representa una excelente oportunidad tanto para inversores como para compradores de vivienda que buscan un valioso activo en una de las zonas más buscadas en Estambul.