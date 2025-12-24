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Complejo residencial ZK Barsa

Sant Just Desvern, Španjolska
Precio en demanda
;
Complejo residencial ZK Barsa
1
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ID: 34981
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/3/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Cataluña
  • Barrio
    Bajo Llobregat
  • Ciudad
    Sant Just Desvern
  • Dirección
    Cami de Can Oliveres

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Perfecto para aficionados al fútbol, cerveza y plátanos

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 94.0
Precio por m², USD 1,472
Precio del apartamento, USD 138,396

Localización en el mapa

Sant Just Desvern, Španjolska
Alimentación
Ocio

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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Complejo residencial ZK Barsa
Sant Just Desvern, Španjolska
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