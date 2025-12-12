  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Toksovskoe gorodskoe poselenie

Obra nueva en venta en Toksovskoe gorodskoe poselenie

Pueblo de cabañas Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$44,108
La última parte en el pueblo de la cabaña "Levada", a 30 km de la carrera en el norte de la región de Leningrado Ubicación:Distrito Vsevolozhsky, a 30 km del CAD→ Usted puede llegar a San Petersburgo por la carretera Novoprizerskoe o por la carretera 41K-065 hacia el pueblo de Lehtusi.→ La i…
