  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Casa rural Vuoksaari

Casa rural Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,095
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33058
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 4986
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 10/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Käkisalmi District
  • Ciudad
    Romaskinskoe selskoe poselenie

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de Leningrado

Si quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! Lugares para caminar, inspiración y soledad con la naturaleza son una gran adición!


¿Qué hace Vooxaari especial
→ La primera línea del río Vuoksa-Virta - con acceso directo al agua
→ El entorno natural - lagos, bosque denso, aire fresco - todo por lo que amamos el istmo Karelian.
→ Parcelas de 6 a 18 acres - para construir una residencia de campo o una casa pequeña y romper la plantación depende de usted.
→ Elige descanso para el alma: sapsurf, kayak, rafting, paseos a caballo
→ A poca distancia: supermercado, oficina de correos, OZON, granja de truchas
→ Accesibilidad de transporte - a San Petersburgo sólo 95 km a lo largo de la pintoresca carretera Novopriozersk
Comunicaciones e infraestructura – carreteras de asfalto, electricidad 15 kW, zona de recreación ajardinada y playa


Condiciones de compra:
→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales
→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 6 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;
Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana


Wuoksaari no es sólo tierra, es el fundamento de la nueva vida. Es fácil respirar aquí. Quiero quedarme aquí. Todo lo que queda es elegir su propio sitio – y vamos a mostrar y contar todo. Póngase en contacto con nosotros y organizaremos una presentación en un momento conveniente para usted. Sección 51. Número catastral 1: 47:03:0502002:530

Localización en el mapa

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$30,577
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$26,275
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$114,978
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$84,735
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$26,697
Está viendo
Casa rural Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$21,095
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Pueblo de cabañas Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$248,792
Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame! AUTOR'S BACK, que se convirti…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Mostrar todo Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$43,156
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$150,447
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Rusia
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
04.02.2021
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
26.01.2021
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
22.12.2020
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
21.12.2020
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
30.10.2020
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
20.10.2020
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
08.10.2020
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
15.09.2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
Mostrar todas las publicaciones