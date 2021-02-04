Casa rural Vuoksaari

Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de Leningrado



Si quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! Lugares para caminar, inspiración y soledad con la naturaleza son una gran adición!





¿Qué hace Vooxaari especial

→ La primera línea del río Vuoksa-Virta - con acceso directo al agua

→ El entorno natural - lagos, bosque denso, aire fresco - todo por lo que amamos el istmo Karelian.

→ Parcelas de 6 a 18 acres - para construir una residencia de campo o una casa pequeña y romper la plantación depende de usted.

→ Elige descanso para el alma: sapsurf, kayak, rafting, paseos a caballo

→ A poca distancia: supermercado, oficina de correos, OZON, granja de truchas

→ Accesibilidad de transporte - a San Petersburgo sólo 95 km a lo largo de la pintoresca carretera Novopriozersk

Comunicaciones e infraestructura – carreteras de asfalto, electricidad 15 kW, zona de recreación ajardinada y playa





Condiciones de compra:

→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales

→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 6 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;

Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana





Wuoksaari no es sólo tierra, es el fundamento de la nueva vida. Es fácil respirar aquí. Quiero quedarme aquí. Todo lo que queda es elegir su propio sitio – y vamos a mostrar y contar todo. Póngase en contacto con nosotros y organizaremos una presentación en un momento conveniente para usted. Sección 51. Número catastral 1: 47:03:0502002:530