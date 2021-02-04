  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Casa rural Negorod Toksovo

Casa rural Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
;
15
Dejar una solicitud
ID: 22800
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 4783
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 28/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Vsevolozhsky District
  • Ciudad
    Leskolovskoe selskoe poselenie

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский
¡Hora de las decisiones correctas! Comprar una parcela en FACT con beneficio adicional en cuotas sin interés para el primer año! Áreas pintorescas en cuotas del propietario. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame!

Las viviendas y las instalaciones de paisajismo en Negorod Toksovo se hacen en un solo estilo inspirado en la arquitectura de Dinamarca. Así, el proyecto es un entorno holístico y armonioso, una combinación de minimalismo, funcionalidad y elegancia europea.

→ Mejores áreas de 10 acres con entrada a cada uno de ellos
15 kW, gasoducto principal (comunicaciones subterráneas)
→ Grupo de entrada con puesto de control, perímetro cerrado y vigilado
→ También se piensa en una red callejera y vial para un movimiento cómodo: caminos de asfalto con drenaje subterráneo, con aceras y una ruta de bicicleta, se implementa iluminación nocturna
→ El parque forestal adyacente al macizo será un lugar para caminar relajante.
→ Hay una oportunidad para comprar una casa lista

Ubicación

20 minutos a la carretera Ring Road y MEGA Parnassus en la carretera Novopriozerskoe, a menos de una hora a los distritos norteños de la ciudad. Cerca del complejo Okhta Park, el complejo North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. En Toksovo - tiendas, restaurantes, deportes y clubes infantiles, escuelas y jardines de infancia.


Condiciones de compra
Pago 100% e hipoteca del 6%
→ Instalación sin interés del propietario
→ Un trato rentable con una compra rápida de su propiedad

Garantía:
→ Venta directamente del propietario, hay documentos
→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.
→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio

Llámame, quizá online.
Sección 58. Número catastral 1: 47:07:0154001:1280

Localización en el mapa

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$27,798
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$85,807
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$57,426
Pueblo de cabañas Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Rusia
de
$292,341
Pueblo de cabañas Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$22,814
Está viendo
Casa rural Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lubimovo
Pueblo de cabañas Lubimovo
Ladoga, Rusia
de
$39,899
IZHS parcelas con gas en un pueblo de la casa cerca de Pavlovsk y Pushkin_____________.Ubicación:El pueblo se encuentra en el distrito de Tosnensky, a solo 30 km de San Petersburgo.→ En la carretera de Moscú, el camino a Pushkin tardará 20 minutos, hasta Pavlovsky Park - 15 minutos. → A poca…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas
Pueblo de cabañas
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$114,455
Sección 19
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Lintulovo
Pueblo de cabañas Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$88,741
Parcela en el pueblo con su propio parque en el distrito de Vyborg_____________.Ubicación:Cottage pueblo "Lintulovo" a 35 km de San Petersburgo. En 15 minutos en coche es Zelenogorsk, que tiene la infraestructura necesaria para el descanso y la vida: Escuelas y jardines de infancia; tiendas …
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Rusia
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
04.02.2021
¿Dónde viven los rusos ahora y dónde les gustaría vivir en el futuro?
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
26.01.2021
Vivir con Putin como vecino: una selección de bienes raíces en el Krai de Krasnodar
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
22.12.2020
El fundador de World Property Invest habla sobre cómo obtener un permiso de residencia europeo por inversiones
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
21.12.2020
La ruta aérea Moscú-Helsinki estará disponible para los clientes de Aeroflot a partir del 24 de diciembre
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
30.10.2020
La jefe del Departamento de Propiedades en el Extranjero de FON LLC sobre el impacto de la pandemia en el número de transacciones en Rusia y en el extranjero
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
20.10.2020
«Más del 60% del personal de Centro Inmobiliario Urbano son antiguos clientes». Olga Chernysheva ha hablado de los principios del trabajo de la empresa
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
08.10.2020
La exposición en línea de MIPIF: «Bienes raíces en el extranjero — Hora de actuar» pospuesta del 1 al 11 de noviembre de 2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
15.09.2020
La exposición en línea de MIPIF tendrá lugar del 8 al 18 de octubre: Inmobiliaria en el extranjero — Hora de actuar
Mostrar todas las publicaciones