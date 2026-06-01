Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Residencial
  4. Casa grande
  5. Garaje

Mansiones con garaje en venta en Rusia

;
Moscú
3
Distrito federal Central
6
Óblast de Moscú
3
Casa grande Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa grande 30 habitaciones en Moscú, Rusia
Casa grande 30 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 4 704 m²
Número de plantas 2
Estética de bienes raíces de lujo de SmirexUn conjunto arquitectónico en el estilo del eclec…
$110,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Rusia

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir