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Mansiones en venta en Moscú, Rusia

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Casa grande 10 habitaciones en Moscú, Rusia
Casa grande 10 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Mansiones únicas en el terraplén de Sofía con vistas al Kremlin. Precio bajo petición.En el …
$100,00M
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