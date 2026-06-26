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Locales comerciales en venta en Krai de Krasnodar, Rusia

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Sochi
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Hotel 600 m² en Kabardinka, Rusia
Hotel 600 m²
Kabardinka, Rusia
Área 600 m²
Piso 3/3
Llego a su atención un edificio residencial de negocios listo - hecho con 21 habitaciones, s…
$2,30M
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Propiedad comercial 22 m² en town district of Sochi, Rusia
Propiedad comercial 22 m²
town district of Sochi, Rusia
Área 22 m²
ярт. 137060546 Со (GATE DE NIÑO) ◾️◾️◾️4 ◾️◾️◾️◾️Сервис,ра ◾️◾️◾️◾️◾️Со️◾️◾️◾️
$139,641
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Hotel 138 m² en town district of Sochi, Rusia
Hotel 138 m²
town district of Sochi, Rusia
Área 138 m²
Número de plantas 10
Venta habitación de hotel, 137.70 m2Hotel complejo "Nesky garden"1 cartaEntrada 1 de 8Piso 10 de 10
$1,70M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
De inversiones en Sochi, Rusia
De inversiones
Sochi, Rusia
OFFER FOR INVESTOR Hotel y Wellness Center en Krasnaya Polyana 1. La esencia de la propuesta…
$509,08M
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