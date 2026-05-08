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Casas con Terraza en Venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Pribrezhnoye, Rusia
Casa 5 habitaciones
Pribrezhnoye, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
¿Está buscando una casa de vacaciones premium en una excelente ubicación?Ofrecemos un comple…
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Ненахова
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Русский
Casa 3 habitaciones en Yantarny, Rusia
Casa 3 habitaciones
Yantarny, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Venta parcela de una sola planta 10 acres de IZHS en el pueblo de Yantarny del propietario.N…
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Tipos de propiedades en Óblast de Kaliningrado

adosados

Parámetros de las propiedades en Óblast de Kaliningrado, Rusia

con Garaje
con Jardín
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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