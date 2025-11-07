Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Pionerskij
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pionerskij, Rusia

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Pionerskij, Rusia
Casa 3 habitaciones
Pionerskij, Rusia
Habitaciones 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
$295,037
Casa 3 habitaciones en Pionersky, Rusia
Casa 3 habitaciones
Pionersky, Rusia
Habitaciones 3
Área 57 m²
Número de plantas 2
Casa en venta 57 metros cuadrados en la propiedad en una parcela de 5.25 acres de tierra en …
$92,199
