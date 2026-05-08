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Casas con piscina en Venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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Svetlogorsk
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Pionerskij
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Pionersky
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8 propiedades total found
Casa en Svetlogorsk, Rusia
Casa
Svetlogorsk, Rusia
Área 455 m²
Un complejo de dos casas en la ciudad balnearia de Svetlogorsk en un lugar pintoresco ecológ…
$1,99M
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Casa 3 habitaciones en Yantarny, Rusia
Casa 3 habitaciones
Yantarny, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Venta parcela de una sola planta 10 acres de IZHS en el pueblo de Yantarny del propietario.N…
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Agencia
Ненахова
Idiomas hablados
Русский
Casa en Doroznyj, Rusia
Casa
Doroznyj, Rusia
Área 253 m²
La casa en el pueblo cerrado de élite de City Village, a 500 metros de la ciudad, rodeado de…
$423,847
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AdriastarAdriastar
Casa en Svetlogorsk, Rusia
Casa
Svetlogorsk, Rusia
Área 100 m²
Ofrecemos su atención a la venta del proyecto "Miracle" en el KP "Pereslavskie dachas" Peres…
$132,452
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Casa en Medvedevka, Rusia
Casa
Medvedevka, Rusia
Área 219 m²
Ofrezco a la venta una casa moderna de 218.5 metros cuadrados. en el estilo del minimalismo …
$596,034
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Casa en Svetlogorsk, Rusia
Casa
Svetlogorsk, Rusia
Área 479 m²
La historia de tu nueva vida donde las leyendas cobran vida. Usted vive en un lugar único do…
$3,71M
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa en Pionersky, Rusia
Casa
Pionersky, Rusia
Área 548 m²
Hermosa casa en la costa del Mar Báltico. Una oferta única que no necesita publicidad fuerte…
$939,085
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Casa en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia
Casa
Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 230 m²
Edificio residencial, casa de baños y alicates en venta con acceso al Canal del Mar de Kalin…
$331,130
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