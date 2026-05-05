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Casas del lago en Venta en Rusia

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Casa 5 habitaciones en Pribrezhnoye, Rusia
Casa 5 habitaciones
Pribrezhnoye, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
¿Está buscando una casa de vacaciones premium en una excelente ubicación?Ofrecemos un comple…
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Agencia
Ненахова
Idiomas hablados
Русский
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Tipos de propiedades en Rusia

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casas de campo
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adosados

Parámetros de las propiedades en Rusia

con Garaje
con Jardín
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con Vistas al mar
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