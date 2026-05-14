Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Distrito federal del Cáucaso Norte
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Distrito federal del Cáucaso Norte, Rusia

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Levokumsky District, Rusia
Casa 6 habitaciones
Levokumsky District, Rusia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2/2
Una encantadora casa de vacaciones junto al mar de tres apartamentos en venta en el hermoso …
$811,880
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 5 habitaciones en Verkhnyaya Balkariya, Rusia
Casa 5 habitaciones
Verkhnyaya Balkariya, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2/2
Primera línea de casa en Silo, isla de Krk (peninsula)! La zona residencial de esta villa d…
$1,51M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Distrito federal del Cáucaso Norte, Rusia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir