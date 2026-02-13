  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Gold Residence

Piso en edificio nuevo Gold Residence

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
ID: 33341
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Gazimağusa District
  • Ciudad
    Gazimagusa Belediyesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Modern Seaside Living in Famagusta

Nos complace presentar Gold Residence, un nuevo edificio residencial de 6 plantas situado en la zona de Karakol de Famagusta, a solo 400 metros del mar.

Este proyecto combina ubicación privilegiada, construcción de calidad y fuerte potencial de inversión.

  • Ubicación: Karakol

  • Pisos: 6

  • Total de unidades: 22

  • Tamaño de la tierra: 500 m2

  • Título de obra: Turkish

  • Fecha final: 2026 de mayo (+6 meses)

📍 Lugar Destacados

Gold Residence está rodeado de infraestructura urbana completa:

A poca distancia:

  • Eastern Mediterranean University (EMU)

  • escuelas públicas y jardines de infancia

  • supermercado, farmacia, banco

  • salón de belleza

  • puerto

  • clubes deportivos y de fútbol

  • pescado restaurante

5 minutos en coche:

  • City Mall

  • histórica fortaleza de Famagusta

  • centro ciudad con tiendas de marca, restaurantes, y cafeterías

Una combinación ideal de vida urbana vibrante y encanto costero mediterráneo 🌊

🏡 Tipos de apartamento

2+1

  • 80 m2

  • 82 m2

1+1

  • 65 m2 + 20 m2 terraza

  • 65 m2 + 75 m2 terraza

Diseñadas diseños con una luz natural y hermosas vistas al mar.

🏗 Características del edificio

Cada apartamento incluye:

  • Plaza de aparcamiento privado

  • Sistema CCTV

  • Ascensor de clase de lujo

  • Escalinatas de mármol

  • Aislamiento térmico y de sonido

  • Diseño moderno con materiales de alta calidad

  • Ventanas de PVC dobles

  • Barandillas de balcón de vidrio

  • Armarios empotrados (hallway & habitaciones)

  • Cocina integrada de alto brillo

  • Baño completo con ducha de lluvia

  • Puertas de entrada de acero

  • Techos suspendidos

  • Servicio de mantenimiento de edificios

💳 Plan de pago

Términos flexibles y fáciles de invertir:

  • 35% de pago inicial

  • 35% de instalación sin intereses durante 2,5 años

  • 30% después de la entrega clave, instalación sin intereses durante 1,5 años

💼 Rental Management

Servicios de la empresa de gestión profesional:

  • 30% de comisión para alquileres a corto plazo

  • 10% comisión para alquileres a largo plazo

Gold Residence es ideal tanto para la vida personal como para un activo estable que genera ingresos en uno de los lugares más prometedores de Famagusta.

Localización en el mapa

Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

