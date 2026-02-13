Piso en edificio nuevo Gold Residence

Modern Seaside Living in Famagusta

Nos complace presentar Gold Residence, un nuevo edificio residencial de 6 plantas situado en la zona de Karakol de Famagusta, a solo 400 metros del mar.

Este proyecto combina ubicación privilegiada, construcción de calidad y fuerte potencial de inversión.

Ubicación: Karakol

Pisos: 6

Total de unidades: 22

Tamaño de la tierra: 500 m2

Título de obra: Turkish

Fecha final: 2026 de mayo (+6 meses)

📍 Lugar Destacados

Gold Residence está rodeado de infraestructura urbana completa:

A poca distancia:

Eastern Mediterranean University (EMU)

escuelas públicas y jardines de infancia

supermercado, farmacia, banco

salón de belleza

puerto

clubes deportivos y de fútbol

pescado restaurante

5 minutos en coche:

City Mall

histórica fortaleza de Famagusta

centro ciudad con tiendas de marca, restaurantes, y cafeterías

Una combinación ideal de vida urbana vibrante y encanto costero mediterráneo 🌊

🏡 Tipos de apartamento

2+1

80 m2

82 m2

1+1

65 m2 + 20 m2 terraza

65 m2 + 75 m2 terraza

Diseñadas diseños con una luz natural y hermosas vistas al mar.

🏗 Características del edificio

Cada apartamento incluye:

Plaza de aparcamiento privado

Sistema CCTV

Ascensor de clase de lujo

Escalinatas de mármol

Aislamiento térmico y de sonido

Diseño moderno con materiales de alta calidad

Ventanas de PVC dobles

Barandillas de balcón de vidrio

Armarios empotrados (hallway & habitaciones)

Cocina integrada de alto brillo

Baño completo con ducha de lluvia

Puertas de entrada de acero

Techos suspendidos

Servicio de mantenimiento de edificios

💳 Plan de pago

Términos flexibles y fáciles de invertir:

35% de pago inicial

35% de instalación sin intereses durante 2,5 años

30% después de la entrega clave, instalación sin intereses durante 1,5 años

💼 Rental Management

Servicios de la empresa de gestión profesional:

30% de comisión para alquileres a corto plazo

10% comisión para alquileres a largo plazo

Gold Residence es ideal tanto para la vida personal como para un activo estable que genera ingresos en uno de los lugares más prometedores de Famagusta.