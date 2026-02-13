Piso en edificio nuevo Gold Residence

Modern Seaside Living in Famagusta
Nos complace presentar Gold Residence, un nuevo edificio residencial de 6 plantas situado en la zona de Karakol de Famagusta, a solo 400 metros del mar.
Este proyecto combina ubicación privilegiada, construcción de calidad y fuerte potencial de inversión.
Ubicación: Karakol
Pisos: 6
Total de unidades: 22
Tamaño de la tierra: 500 m2
Título de obra: Turkish
Fecha final: 2026 de mayo (+6 meses)
📍 Lugar Destacados
Gold Residence está rodeado de infraestructura urbana completa:
A poca distancia:
Eastern Mediterranean University (EMU)
escuelas públicas y jardines de infancia
supermercado, farmacia, banco
salón de belleza
puerto
clubes deportivos y de fútbol
pescado restaurante
5 minutos en coche:
City Mall
histórica fortaleza de Famagusta
centro ciudad con tiendas de marca, restaurantes, y cafeterías
Una combinación ideal de vida urbana vibrante y encanto costero mediterráneo 🌊
🏡 Tipos de apartamento
2+1
80 m2
82 m2
1+1
65 m2 + 20 m2 terraza
65 m2 + 75 m2 terraza
Diseñadas diseños con una luz natural y hermosas vistas al mar.
🏗 Características del edificio
Cada apartamento incluye:
Plaza de aparcamiento privado
Sistema CCTV
Ascensor de clase de lujo
Escalinatas de mármol
Aislamiento térmico y de sonido
Diseño moderno con materiales de alta calidad
Ventanas de PVC dobles
Barandillas de balcón de vidrio
Armarios empotrados (hallway & habitaciones)
Cocina integrada de alto brillo
Baño completo con ducha de lluvia
Puertas de entrada de acero
Techos suspendidos
Servicio de mantenimiento de edificios
💳 Plan de pago
Términos flexibles y fáciles de invertir:
35% de pago inicial
35% de instalación sin intereses durante 2,5 años
30% después de la entrega clave, instalación sin intereses durante 1,5 años
💼 Rental Management
Servicios de la empresa de gestión profesional:
30% de comisión para alquileres a corto plazo
10% comisión para alquileres a largo plazo
Gold Residence es ideal tanto para la vida personal como para un activo estable que genera ingresos en uno de los lugares más prometedores de Famagusta.