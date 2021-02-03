Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$211,250
9
ID: 28516
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, na samo 300m od mora, i posjeduje dva otvorena parking mjesta.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Montenegro
de
$195,583
Barrio residencial Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Complejo residencial Muo Kotor Bay
Muo, Montenegro
de
$228,263
Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$211,250
Complejo residencial Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Montenegro
de
$524,055
Año de construcción 2020
Número de plantas 5
Complejo residencial de primera construcción con piscina.Un nuevo complejo residencial premium en la pintoresca ciudad de Djenovici en el Herceg Novi riviera. Las ventanas panorámicas ofrecen impresionantes vistas al mar, las montañas y el exclusivo proyecto Portonovi.En el territorio cerrad…
VALUE.ONE
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Blizikuce, Montenegro
de
$756,519
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Nuevo complejo cerrado de casas adosadas con 3 y 4 dormitorios.El proyecto está en la Riviera Budva, en un tranquilo lugar aislado Blizikuce, junto a Sveti Stefan. La construcción está siendo realizada por una empresa que ha construido y ejecutado con éxito varios proyectos en Montenegro. To…
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
