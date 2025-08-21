Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados en Venta en Southern Region, Malta

50 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta increíble propiedad se distribuye en 3 plantas con propio espacio aéreo alrededor de 13…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Una masioneta de planta baja con acceso al techo parcial para ser convertido idealmente en u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A 170m2 esquina Casa adosada situada cerca de la iglesia se vende sin convertir. Consiste en…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Encantadora casa adosada en un primer lugar Ubicado en un tranquilo callejón sin embargo a …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta casa en Hamrun es la oportunidad perfecta Con 1 dormitorio y 1 baño, es ideal para pare…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 plantas para el desvelpamiento en Birzebbugia
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Casa adosada en Birzebbuga para desarrolladores.•70x19 pies•4 más un área•vista bonitas vist…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 3 dormitorios en Zebbug muy central y cerca de todas las comodidades. Vistas sobr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Luqa, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una casa de 3 dormitorios en el corazón de Luqa, Malta. Ambiente cálido y acogedor con un gr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada en Qormi muy céntrica y cerca de todas las comodidades, esta propiedad cons…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa casa situada en el corazón de la zona de Qormi San Bastjan. Planta baja consta d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado a pocos minutos de todas las comodidades Actualmente la propiedad no se ha convertid…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Mqabba, Malta
Adosado Adosado
Mqabba, Malta
Esta espaciosa casa adosada no convertida situada en el encantador pueblo de Mqabba en una z…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Corner Townhouse necesita conversión 80m2 plotsize Espacio aéreo Yard Ofrece vistas al mar l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en Safi, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Safi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
¿Buscas una propiedad asequible pero encantadora? ¡No busques más! Este 1 dormitorio con la …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Esta exquisita casa adosada de 5 dormitorios, 2 baños es una magnífica combinación de encant…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una espaciosa casa adosada situada en una tranquila zona residencial Hamrun. El alojamiento …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 2 dormitorios situado en el corazón de Qormi. Propiedad para ser vendida propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 3 dormitorios dobles situado en una zona central tradicional de Malta a unos 15 m…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador La casa adosada Birzebbuga no convertida se encuentra cerca de bonita bahía …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
4 Dormitorios inconversos pero muy structualmente adosados sonoros en el centro de Qormi cer…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
An unconverted, corner Townhouse, situado en una tranquila zona residencial en Qormi. La pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Hamrun, Malta
Adosado Adosado
Hamrun, Malta
Esta casa adosada de esquina, situada en Santa Venera, ofrece un cómodo espacio habitable co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Ghaxaq, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ghaxaq, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Adosado en la zona UCA en Ghaxaq, Esta propiedad consta de un hall de entrada, cocina indepe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Hamrun. Esta propiedad consta de 10 habitaciones, incluyendo 2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 7 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 7 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Excepcional 18th-Century Townhouse Residencia de lujo restaurada o Boutique Hotel Una rara …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada de 3 dormitorios en Qormi, muy céntrica y cerca de todas las comodidades, Esta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Qormi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una antigua casa adosada grande y no convertida situada en una zona muy tranquila en el núcl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Siggiewi, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Experimente la lujosa vida en esta encantadora casa adosada Siggiewi (UCA), situada en un te…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Siggiewi, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SIGGIEWI Una de las amables casas adosadas sin contacto situadas en una zona muy tranquila d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

