Adosados en Venta en Hamrun, Malta

11 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado a pocos minutos de todas las comodidades Actualmente la propiedad no se ha convertid…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 3 dormitorios dobles situado en una zona central tradicional de Malta a unos 15 m…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Townhouse Situado en una ubicación privilegiada cerca de todas las comodidades. Cocina/Direc…
Precio en demanda
TekceTekce
Adosado Adosado en Hamrun, Malta
Adosado Adosado
Hamrun, Malta
Esta antigua casa restaurada situada Hamrun. Todas las características tradicionales de una …
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Encantadora casa adosada en un primer lugar Ubicado en un tranquilo callejón sin embargo a …
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una espaciosa casa adosada situada en una tranquila zona residencial Hamrun. El alojamiento …
Precio en demanda
Adosado Adosado en Hamrun, Malta
Adosado Adosado
Hamrun, Malta
Esta casa adosada de esquina, situada en Santa Venera, ofrece un cómodo espacio habitable co…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta encantadora casa adosada, situada en la pintoresca ciudad de Hamrun, ofrece la mezcla p…
Precio en demanda
Adosado Adosado 1 habitacion en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta casa en Hamrun es la oportunidad perfecta Con 1 dormitorio y 1 baño, es ideal para pare…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta increíble propiedad se distribuye en 3 plantas con propio espacio aéreo alrededor de 13…
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Hamrun. Esta propiedad consta de 10 habitaciones, incluyendo 2 …
Precio en demanda
