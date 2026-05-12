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Arrendamiento a largo plazo dúplex en Distrito de Tel-Aviv, Israel

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Dúplex 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Dúplex 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 244 m²
Situado junto al mar, Marina Herzliya Pituach. Ático dúplex sublime (construido o vacío) de …
$8,600
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