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Barrio residencial Fonctionnel et central

Jerusalén, Israel
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$1,44M
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ID: 39664
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Sobre el complejo

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Situado en la 4a planta de un edificio recién construido y perfectamente mantenido, este apartamento de 4 habitaciones ofrece muebles modernos y una comodidad óptima. Espacios de vida brillantes y agradables Gran salón con acceso directo a una agradable terraza Cocina amplia y totalmente equipada, ideal para cocinar y recibir Calefacción de suelo para máxima comodidad Aire acondicionado en todas las habitaciones Plaza de estacionamiento Celular privado Un bien raro combinando modernidad, espacio y calidad de vida.

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Jerusalén, Israel
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