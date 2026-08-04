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Barrio residencial Appartement de 35 pieces renove au centre ville calme de hadera

Hadera, Israel
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ID: 39674
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
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  • Dirección
    HaRav Herzog, 4

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Hadera, Israel
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