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Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39755
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

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FOR SALE - NEW TZEDEK / FLORENTIN Hermoso apartamento en un nuevo edificio, situado en la frontera entre Neve Tzedek y Florentin. HaRabi MiBachrach Street Apartamento inicialmente 4 habitaciones, convertido en 3 habitaciones con un gran espacio de vida 2 dormitorios 1 baño 4a planta con ascensor 83 m2 + terraza 12 m2 Vista mar Aparcamiento privado Celular / espacio de almacenamiento Nuevo edificio Precio: NIS 5 500 000 Megane : 050-583-5553 Premium Real Estate Licencia No 31928721 Honorarios del Organismo: 2% + IVA Hablamos francés, inglés " hebreo

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