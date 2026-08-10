Barrio residencial A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

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FOR SALE - NEW TZEDEK / FLORENTIN
Hermoso apartamento en un nuevo edificio, situado en la frontera entre Neve Tzedek y Florentin.
HaRabi MiBachrach Street
Apartamento inicialmente 4 habitaciones, convertido en 3 habitaciones con un gran espacio de vida
2 dormitorios
1 baño
4a planta con ascensor
83 m2 + terraza 12 m2
Vista mar
Aparcamiento privado
Celular / espacio de almacenamiento
Nuevo edificio
Precio: NIS 5 500 000
Megane : 050-583-5553
Premium Real Estate
Licencia No 31928721
Honorarios del Organismo: 2% + IVA
Hablamos francés, inglés " hebreo
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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