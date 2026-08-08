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Barrio residencial A louer

Asdod, Israel
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Barrio residencial A louer
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ID: 39715
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

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Apartamento 2.5 habitaciones idealmente situado en planta alta con vistas al mar, frente al mar, a pocos minutos de la playa y cerca de tiendas, escuelas, transporte público y todas las comodidades. Apartamento amplio y climatizado. Disponible del 01/09/2026.

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