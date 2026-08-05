Barrio residencial Ideal investisseur

Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda 58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de apartamentos en unos dos años y medio. Lo que recibirá después de la reconstrucción: Un nuevo apartamento de 103 m2 Una terraza de 12 m2 Un trastero de 6 m2 Una plaza de aparcamiento privado Un edificio completamente nuevo, construido en un alto nivel, con arquitectura moderna Situación actual del apartamento: Apartamento vacío Propietario heredero residente en el extranjero Perfecto para inversión inmediata potencial de alquiler: 6.000 por mes Ubicación: Hisda 2 Street – buscó el barrio, construyendo en el procedimiento de renovación completa