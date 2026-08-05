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Barrio residencial Ideal investisseur

Jerusalén, Israel
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Barrio residencial Ideal investisseur
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ID: 39682
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ben Gamla, 7

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Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda 58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de apartamentos en unos dos años y medio. Lo que recibirá después de la reconstrucción: Un nuevo apartamento de 103 m2 Una terraza de 12 m2 Un trastero de 6 m2 Una plaza de aparcamiento privado Un edificio completamente nuevo, construido en un alto nivel, con arquitectura moderna Situación actual del apartamento: Apartamento vacío Propietario heredero residente en el extranjero Perfecto para inversión inmediata potencial de alquiler: 6.000 por mes Ubicación: Hisda 2 Street – buscó el barrio, construyendo en el procedimiento de renovación completa

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Jerusalén, Israel
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