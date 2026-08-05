Barrio residencial Ideal investisseur

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Apartamento en venta – Rue Rabbi Hisda
58 metros cuadrados en el catastro. Lanzamiento de apartamentos en unos dos años y medio.
Lo que recibirá después de la reconstrucción:
Un nuevo apartamento de 103 m2
Una terraza de 12 m2
Un trastero de 6 m2
Una plaza de aparcamiento privado
Un edificio completamente nuevo, construido en un alto nivel, con arquitectura moderna
Situación actual del apartamento:
Apartamento vacío
Propietario heredero residente en el extranjero
Perfecto para inversión inmediata
potencial de alquiler: 6.000 por mes
Ubicación:
Hisda 2 Street – buscó el barrio, construyendo en el procedimiento de renovación completa
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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