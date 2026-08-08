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Barrio residencial Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39713
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bnei Moshe, 21

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¡Abajo! A los 25, rue Bnei Moshe, cerca de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento en venta exclusiva. Alrededor de 74 m2 de espacio habitable, bañado en luz. Amplio, elegante y renovado. Segundo piso sin ascensor. Calle tranquila. Posible desarrollo futuro (TAMA).

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Tel-Aviv, Israel
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