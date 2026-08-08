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Barrio residencial Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement

Asdod, Israel
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8/8/26
$749,250
7/8/26
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ID: 39699
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

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Muy bonito jardín de 4 habitaciones planta baja con mamá, buenos servicios, bien situado en el borde del ezor Dalet, cerca de centros comerciales, centros educativos de calidad y sinagogas.

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Asdod, Israel
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