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Barrio residencial Au centre

Jerusalén, Israel
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$591,500
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ID: 36296
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Jaffa, 33 Mikes Place Jerusalem

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Centro, en un tranquilo y pintoresco callejón sin salida, apartamento 2 habitaciones duplex,38 m2, salones con cocina americana; arriba: 1 dormitorio, baño con aseo. Aire acondicionado, buen estado, alquilado 4100 nis Precio: 1.750.000 nis.

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Jerusalén, Israel
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