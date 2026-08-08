  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Asdod, Israel
de
$949,050
8/8/26
$949,050
7/8/26
$946,200
6/8/26
$949,050
;
5
Dejar una solicitud
ID: 39696
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kaf Tet BeNovember

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Amplia y espaciosa, gran balcón de 21 m2 y otro pequeño balcón del dormitorio principal. Cerca de la estación de tren, matnass, escuelas, centro comercial, grande y mucho más. Toda la plomería fue reemplazada y la casa fue completamente renovado hace 7 años. Aparcamiento privado, vista abierta. Aire acondicionado en todas las habitaciones. Apartamento limpio con 3 orientaciones. Barrio tranquilo, buen vecindario, edificio bien mantenido.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$609,390
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Ascalón, Israel
de
$616,050
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer spacieux vue sur la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$649,350
Está viendo
Barrio residencial Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
Asdod, Israel
de
$949,050
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalén, Israel
de
$782,550
PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kiryat Hayovel – Proyecto • 2.5 piezas • 64 m2 • 2 terrazas – 5,5 m2 cada una • Parking • Mahsan • Entrega en 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,16M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Mostrar todo Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,63M
PARA LA VENTA Vista marítima eterna • Planta alta • Decoración arquitectónica Situado en una de las zonas más buscadas de Bat Yam, cerca del mar, tiendas y transporte, este excepcional mini-penthouse ofrece un ambiente de vida de alta gama, luminoso y elegante, con vistas panorámicas y sin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir