  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Eilat, Israel
de
$787,200
;
9
Dejar una solicitud
ID: 39619
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PENTHOUSE FOR SALE OF 6 rooms IN DUPLEX with a BEAUTIFUL TERRASS OF 80M2 offering impressive and impressive sea views, very well maintained, DOUBLE private parking

Localización en el mapa

Eilat, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Bel immeuble neuf florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,59M
Barrio residencial Emplacement ideal cliniquemagasin a louer hakiryamaar ashdod proche de toutes commodites
Asdod, Israel
de
$2,329
Barrio residencial Montefiore 2 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$770,800
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous
Eilat, Israel
de
$787,200
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Mostrar todo Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Barrio residencial Rue remez proche de la kikar
Netanya, Israel
de
$977,440
En el centro - 4 habitaciones - 130 m2 + balcón Vista sin obstáculos - orientación suroeste 2 baños + amplio salón Apartamento renovado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$623,200
= = Sincronización, corregido por elderman = =
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
de
$1,85M
Referencia: TL 2473 Distrito: Nahalat Binyamin 4 piezas incluyendo mamád Superficie: 83 m2 Balcón 3a planta con ascensor 2 baños Aire acondicionado
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir